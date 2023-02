Nintendo Switch si aggiorna con la patch 16.0.0: sempre più stabilità

Nella mattinata che ha ufficialmente confermato l'arrivo di COD su console Nintendo per i prossimi 10 anni, la Grande N rende disponibile un nuovo aggiornamento di sistema per Nintendo Switch.

La console ibrida accoglie dunque il firmware 16.0.0, ora disponibile per il download. Come da tradizione per l'hardware giapponese, la patch non perde occasione per "incrementare la stabilità" del sistema operativo di Nintendo Switch. La dicitura offerta da Nintendo America non offre purtroppo dettagli più specifici in merito alle modifiche apportate su questo fronte dall'aggiornamento.

Segnaliamo però un ulteriore effetto della pubblicazione dell'update di sistema. Con l'installazione della patch 16.0.0 di Nintendo Switch, arriva infatti una piccola variazione nella gestione dei profili personali. Ora, comunica il colosso di Kyoto, i nomi utente considerati inaccettabili dal sistema saranno arbitrariamente sostituiti con l'espressione "???". I giocatori interessati potranno poi intervenire nella sezione "Profilo utente" di Nintendo Switch per apportare ulteriori modifiche.



Pubblicato nella mattinata di martedì 21 febbraio, l'aggiornamento 16.0.0 dovrebbe essere scaricato automaticamente da Nintendo Switch. Nel caso in cui ciò non dovesse accadere, ricordiamo che è possibile procedere con l'installazione manuale dalla sezione "Impostazioni" della console. Continua dunque il supporto post lancio all'hardware, che di recente ha raggiunto un nuovo record, con 122 milioni di Nintendo Switch vendute in tutto il mondo.