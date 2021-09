Nintendo Switch si aggiorna, adesso è possibile connettere le cuffie Bluetooth

Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 13.0.0 per le console della famiglia Nintendo Switch (Switch, Switch Lite e presto Switch Oled), questo update introduce una novità richiesta da molto tempo, ovvero il supporto per gli accessori audio Bluetooth.

Cuffie, auricolari e speaker Bluetooth possono ora essere connessi a Nintendo Switch e utilizzati come fonte per l'output audio, i microfoni Bluetooth invece non sono supportati. Connettendo un dispositivo audio Bluetooth sarà possibile mantenere connessi fino a due Joy-Con o controller Wireless.

Altra novità, la possibilità di aggiornare la dock tramite la porta LAN (per Switch e Switch Oled), inoltre viene aggiunta una opzione nel menu che permette di lasciare attiva la connessione Internet in modalità riposo, vengono aggiornate le opzioni per calibrare la sensibilità dello stick analogico e infine viene aggiunto il selettore per scegliere la frequenza della banda (2.4 GHz o 5 GHz) in Wi-Fi.

Si tratta di un aggiornamento quindi piuttosto corposo che aggiunge nuove funzionalità in vista dell'arrivo di Switch Oled e che ottimizza il sistema operativo migliorando la stabilità generale, debutta inoltre la possibilità di utilizzare cuffie e casse Bluetooth, una mancanza molto sentita dai possessori della console, che da anni chiedevano a Nintendo il supporto per questo tipo di dispositivi.

Ricordiamo che da questa settimana Nintendo ha tagliato il prezzo di Switch Modello 2019, la console ha ora un prezzo di listino di 299 euro in Italia contro i 329 euro precedenti.