Nintendo Switch si aggiorna: più stabilità e, pare, meno parolacce

Nintendo ha rilasciato il suo quinto aggiornamento del 2023 per Nintendo Switch, portando il firmware alla versione 16.1.0. Questo è il e il primo che abbiamo da maggio e, secondo la pagina di supporto ufficiale, le migliorie includeranno maggiore stabilità per migliorare "l'esperienza complessiva" per i giocatori di Switch.

"Miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l'esperienza dell'utente", si legge fra le note della patch. D'altronde, come la stessa Nintendo comunica, l'obiettivo dell'azienda è migliorare continuamente la funzionalità dei suoi sistemi e servizi per fornire l'esperienza più semplice e user-friendly possibile.

Mentre la console registra cifre da capogiro, con Nintendo Switch a 129.53 milioni di copie vendute, il dataminer OatmealDome ha condiviso alcuni approfondimenti aggiuntivi, rivelando che sono stati aggiornati anche "vari componenti" e gli "elenchi di parolacce":

"È uscito l'aggiornamento firmware Nintendo Switch 16.1.0. Vari componenti sono stati aggiornati (menu HOME, caratteri asiatici, tastiera, browser web, ecc.), ma non conosco i dettagli. Gli elenchi delle parolacce sono stati aggiornati."

Nel frattempo che la console si aggiorna, continuano a circolare le voci su un possibile reveal di Nintendo Switch 2 alla GamesCom 2023. Non si sa se la nuova console di casa Nintendo verrà effettivamente mostrata in occasione della convention, ma non manca molto per capire se i rumor sono fondati o meno.