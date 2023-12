Nintendo Switch si aggiorna con l'Update 17.0.1: tutte le novità

Lo scorso novembre Nintendo Switch si è aggiornato alla versione 17.0.0, ma per la console ibrida targata Nintendo è già tempo di ricevere un nuovo update, il 17.0.1, che con molta probabilità sarà l'ultimo per il 2023.

Attraverso il Supporto ufficiale, la Grande N ha fatto sapere quali sono le novità del nuovo aggiornamento, che si rivela in realtà un update di routine: le migliorie apportate dalla versione 17.0.1 sono la risoluzione di alcuni problemi con la comunicazione locale che riguardava alcuni specifici software, ed un miglioramento generale delle prestazioni del sistema in modo così da renderlo più stabile ed efficiente.

Stando inoltre a quanto scoperto dai dataminer che hanno analizzato a fondo il nuovo update, tra le migliorie non segnalate dalle patch notes ufficiali emergono anche un perfezionamento agli input dei controller, un sistema di segnalazione dei crash più reattivo ed un passaggio docked/handheld reso più fluido. Nessuna modifica invece all'elenco di parole vietate da Nintendo nelle chat o nickname per i giochi online.

A distanza di quasi 7 anni dal suo esordio sul mercato avvenuto nel marzo del 2017, Nintendo Switch continua a ricevere regolarmente nuovi aggiornamenti, sebbene il più delle volte di minore entità come questo Update 17.0.1, e non mancano nemmeno nuove uscite piuttosto intriganti: riepiloghiamo tutti i giochi di dicembre 2023 per Nintendo Switch, che comprendono nomi quali Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro e la seconda parte del DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto.