Nintendo Switch si aggiorna alla versione 10.2.0, quali sono le novità del firmware?

Nintendo ha reso disponibile per il download un nuovo aggiornamento firmware per Switch e Switch Lite, che porta il firmware della console alla versione 10.2.0, ma quali sono le novità di questo update?

Purtroppo l'aggiornamento di non include nuove opzioni, avatar o funzionalità extra, limitandosi a risolvere bug e problemi minori con l'obiettivo di migliorare l'esperienza d'uso e la stabilità del sistema operativo. Il changelog riporta solamente un generico "migliorie tecniche e correzioni di bug per aumentare la stabilità generale", una didascalia utilizzata indistintamente per tutti i minor update che non introducono sostanziali novità nell'OS.

Al momento di accendere la console (a patto che siate connessi alla rete) riceverete la notifica di disponibilità del nuovo aggiornamento, sebbene come detto si tratti di un Minor Update il download è obbligatorio per poter continuare a giocare online e accedere all'eShop, dunque vi invitiamo a procedere quanto prima con l'installazione del firmware 10.2.0 per Nintendo Switch e Switch Lite.

