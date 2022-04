Nintendo Switch si aggiorna alla versione 14.1.1, cosa cambia?

A poco più di una settimana dalla pubblicazione dell'aggiornamento 14.1.0 per Nintendo Switch, la casa di Kyoto ha pubblicato un nuovo update software che porta il firmware di Switch, Switch Lite e Switch OLED alla versione 14.1.1. ma cosa cambia esattamente con questo aggiornamento disponibile ora per il download?

L'update 14.1.1. per Switch non include nuove funzionalità di alcun tipo limitandosi a risolvere bug e problemi minori, lavorando "sotto il cofano" per migliorare la stabilità generale del sistema operativo durante l'utilizzo di giochi e applicazioni. Un changelog piuttosto generico per un minor update che non porta in dote vere e proprie novità ma solamente ottimizzazioni e migliorie alle prestazioni.

Il dataminer OatmealDome ha scavato a fondo nel codice sorgente dell'aggiornamento scoprendo come l'aggiornamento includa anche alcuni filtri per una serie di "Bad Worlds" in varie lingue, tra cui sendnudes e termini che includono la parola morte in giapponese, i quali non potranno quindi essere utilizzati come nickname o scritti in chat ad esempio.

L'aggiornamento 14.1.0 ha introdotto novità legate al Punti Platino e icone ricompensa a tema Splatoon e Animal Crossing, l'ultimo major update per Nintendo Switch è stato il 14.0 di metà marzo, questo firmware ha introdotto il supporto per i gruppi e le cartelle e la possibilità di abbassare o alzare il volume dei dispositivi Bluetooth direttamente dalla console, tramite i tasti volume + e - o direttamente via software.

Lo sapevate? Presto i giochi Game Boy e Game Boy Advance potrebbero arrivare su Switch, secondo alcuni leak la casa di Kyoto starebbe testando vari emulatori di GB e GBA, al momento però non ci sono annunci ufficiali a riguardo.