Nintendo Switch si aggiorna alla versione 15.0.0, cosa cambia?

Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento software per le console della famiglia Switch, questo update porta il firmware di Switch, Switch Lite e Switch OLED alla versione 15.0.0. ma cosa cambia rispetto al precedente update?

In realtà le novità sono pochissime, si parla in generale di migliorie e aggiornamenti tecnici per migliorare l'esperienza utente, oltre a correzioni di bug e altre ottimizzazioni "sotto il cofano" per migliorare la stabilità generale durante l'utilizzo di giochi e applicazioni.

Inoltre, la voce Bluetooth Audio nel menu è stata spostata, da segnalare anche una novità legata agli screenshot, con la possibilità di catturare immagini all'interno dell'applicazione Nintendo Switch Online, mentre la cattura di video non è supportata.

Un aggiornamento dunque non particolarmente corposo per un sistema operativo ormai pienamente stabile e funzionale, sebbene minimale e con un numero di funzionalità ridotte rispetto agli OS della concorrenza.

L'autunno di Nintendo Switch si preannuncia ricchissimo di nuovi giochi grazie all'arrivo di titoli come Mario + Rabbids Sparks of Hope, Bayonetta 3, Pokemon Scarlatto e Violetto, nel 2023 faranno il loro debutto produzioni come Fire Emblem Engage e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, senza citare i giochi di terze parti come It Takes Two, SIFU, Just Dance 2023 e Harvestella.