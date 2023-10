Nintendo Switch si aggiorna alla versione 17.0.0: maggiore stabilità

Nintendo Switch si aggiorna alla versione 17.0.0. Questo nuovo update viene attuato per garantire una maggiore stabilità generale. Scopriamo tutte le novità che lo riguardano. Tempismo impeccabile, considerando i tre nuovissimi giochi in uscita a ottobre 2023 su Nintendo Switch.

Nel riepilogo nella pagina ufficiale, leggiamo che la versione 17.0.0 apportato "Miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l'esperienza dell'utente". Sì tratta di un'aggiunta importante, ma non sembra ci sia molto altro oltre alle solite migliorie per l'esperienza complessiva.

Tuttavia, secondo un datamining, quest'ultimo aggiornamento ha apportato anche alcune modifiche agli elenchi delle parolacce in diverse lingue. La versione 17.0.0 fa seguito alla versione 16.1.0 rilasciata ad agosto, anch'essa comprensiva di alcuni miglioramenti alla stabilità.

Nella maggior parte dei casi, la vostra Nintendo Switch scaricherà automaticamente l'aggiornamento di sistema più recente mentre siete connessi online. Potete verificare la versione corrente del menu e avviare manualmente l'aggiornamento dal menu "Impostazioni di sistema", nel caso fosse necessario.

Se avete difficoltà a far partire, manualmente o automaticamente, l'aggiornamento di Switch, provate a riavviare la console. In tal caso, dovrete accedere al menu di accensione e spegnere, riavviare o impostare la console in modalità Riposo.

Per visualizzare il menu Power su una console Nintendo Switch, tebete premuto il pulsante POWER per almeno tre secondi. Selezionate "Opzioni di spegnimento", quindi scegli di spegnere, riavviare o impostare il sistema in modalità riposo.

In ogni caso, dopo dieci secondi di inattività durante la visualizzazione del menu di accensione, il sistema entrerà in modalità sospensione. Per uscire dal menu di accensione, premete il pulsante B o il pulsante HOME.