Nintendo Switch si aggiorna alla versione 8.0.0: tutte le novità

Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 8.0.0 per Switch, questa nuova versione del software di sistema non include solamente miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità ma porte in dote anche nuove funzionalità.

L'update introduce nuove opzioni per la visualizzazione dei giochi e delle app, che possono ora essere ordinati per quantità di tempo giocato, titolo o publisher, inoltre debuttano 15 nuove icone a tema Splatoon 2 e Yoshi's Crafted World, nonchè la possibilità di trasferire i contenuti salvati dei singoli giochi su altre console Switch. Aggiunte anche opzioni di Parental Control per la VR Mode 3D con Nintendo Labo, una opzione per evitare che la console vada in Sleep Mode quando l'alimentatore è disconnesso e il pieno supporto per nuove regioni e lingue tra cui Taiwan, Hong Kong e Corea del Sud.

Approfittiamo dell'occasione per ricordare che ad aprile gli utenti Twitch Prime godranno di dodici mesi di abbonamento gratis Nintendo Switch Online come parte di uno speciale accordo tra la casa di Kyoto e la piattaforma di streaming di proprietà di Amazon. Indubbiamente una bella occasione per provare il servizio, che questo mese mette a disposizione anche tre giochi NES gratis, ovvero Punch-Out, Star Soldier e Super Mario Bros The Lost Levels.