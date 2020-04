Nintendo Switch: aggiornamento 10.0.2 disponibile, quali sono le novità?

Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 10.0.2 per Switch e Switch Lite, un Minor Update del firmware che introduce alcune migliorie, risolvendo bug e piccoli problemi riscontrati con la precedente versione del software.

L'aggiornamento fixa un problema relativo al PRO Controller, il quale non veniva correttamente riconosciuto con il firmware 10.0 e versioni successive, causando difficoltà nell'utilizzo del joypad. Il changelog non riporta ulteriori novità se non "la correzione di bug per migliorare la stabilità", descrizione generica che indica solitamente migliorie legate al codice con l'obiettivo di rendere il sistema operativo ancora più snello e stabile, migliorando l'esperienza complessiva d'uso.

Ricordiamo che recentemente sono stati violati oltre 160.000 account Nintendo Network, come confermato dalla compagnia, tramite una falla non legata alla piattaforma ma dovuta a mancanze di sicurezza di servizi esterni ai quali i giocatori avevano collegato il proprio profilo. In ogni caso per una maggior sicurezza viene consigliato di cambiare la password e attivare la verifica in due passaggi per l'account Nintendo, così da scoraggiare i malintenzionati aggiungendo un secondo step di verifica dell'identità al momento del login.