Nintendo Switch: nuovo aggiornamento 11.0.0, tutte le novità

Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento di sistema 11.0.0 per Nintendo Switch, un Major Update che porta in dote numerose novità tra cui il download automatico dei salvataggi via Cloud e la funzione giochi di tendenza.

Tra le altre novità segnaliamo l'aggiunta di Nintendo Switch Online al menu HOME, in questo modo i giocatori potranno controllare lo stato del proprio abbonamento, arriva inoltre l'opzione per scaricare in automatico i salvataggi ospitati sul Cloud e fa il suo debutto la funziona Trending che permette di scoprire quali sono i giochi più giocati dai propri amici.

Inoltre è ora possibile trasferire screenshot e video dall'album ad uno smartphone o tablet, arrivano anche dodici nuove icone dedicate al trentacinquesimo anniversario di Super Mario Bros e viene aggiunto il supporto per la lingua portoghese brasiliano. Non potevano mancare poi una serie di bug fix e correzioni di problemi minori con l'obiettivo di rendere il sistema operativo sempre più stabile, reattivo e sicuro.

Il firmware 11.0.0 per Nintendo Switch è ora disponibile per il download anche in Europa, il consiglio ovviamente è quello di aggiornare la propria console per godere delle tante novità di questo corposo aggiornamento di sistema.