Nintendo Switch: aggiornamento 11.4.0 in arrivo, quali sono le novità?

Alcuni leaker e dataminer hanno scoperto la presenza di un nuovo aggiornamento per Nintendo Switch (versione 11.4.0) caricato sui server della casa di Kyoto ma non ancora disponibile per il download. Un nuovo firmware è in arrivo, ma quali novità introdurrà?

In realtà al momento è impossibile rispondere a questa domanda dal momento che non esiste alcun changelog trapelato, il leak svela semplicemente l'esistenza di un firmware update v11.4.0 per Switch e Switch Lite, altre informazioni non sono note.

Su ResetERA c'è chi si chiede se questo aggiornamento si limiterà a risolvere bug minori e ottimizzare il sistema operativo o se includerà anche alcune novità, tra cui le cartelle, richieste da anni a gran voce. Per quanto funzionale sono in molti a considerare troppo scarna l'interfaccia di Nintendo Switch e la possibilità di organizzare giochi e app in cartelle sarebbe certamente gradita dal pubblico, ad oggi però la compagnia non si è mai espressa in merito.

C'è poi chi ipotizza che questo update possa essere legato alla nuova Nintendo Switch 4K confermata a più riprese da Bloomberg e altre testate economiche ma mai annunciata dalla casa giapponese. Appare però improbabile che il firmware 11.4.0 possa debuttare con la nuova Switch, dal momento che secondo i rumor la console arriverà durante l'autunno mentre l'aggiornamento è già stato caricato sui server Nintendo.