Nintendo Switch: aggiornamento 13.1.0 disponibile, quali sono le novità?

Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 13.1.0 per Switch, Switch Lite e Switch OLED, le tre console della famiglia Nintendo Switch. Questo update è ora disponibile per il download, ma quali sono le novità introdotte dal nuovo firmware?

L'aggiornamento 13.1.0 aggiunge il supporto per Nintendo Switch Online + Pacchetto di Espansione, la nuova sottoscrizione premium che include anche una selezione di giochi per Mega Drive, N64 e il DLC Happy Home Paradise per Animal Crossing New Horizons. L'update porta in dote anche migliorie tecniche, risoluzione di bug e una serie di modifiche "sotto il cofano" con l'obiettivo di rendere più stabile il sistema operativo, non ci sono invece nuove funzionalità o opzioni aggiuntive, per queste dovremo necessariamente attendere uno dei prossimi major update.

Si tratta del primo aggiornamento per Nintendo Switch OLED, il più recente modello di Switch uscito lo scorso 8 ottobre in tutto il mondo. Nintendo Switch Online + Pacchetto di Espansione è disponibile ora in Europa al prezzo di 39.99 euro l'anno per un solo profilo e 69.99 euro l'anno per il piano famiglia che vi permetterà di sfruttare vari profili per ogni membro del nucleo familiare.

Noi vi consigliamo di aggiornare appena possibile la vostra console, sopratutto se siete interessati ad abbonarvi al piano Nintendo Switch Online + Pacchetto di Espansione.