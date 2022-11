Nintendo Switch, aggiornamento 15.0.1 disponibile: l'update risolve alcuni problemi

A breve distanza dalla pubblicazione della patch 15.0.0 per Nintendo Switch, il colosso di Kyoto provvede a rendere disponibile un ulteriore aggiornamento per la console ibrida.

Con la giornata di oggi, martedì 1 novembre 2022, la community attiva su Nintendo Switch può provvedere a scaricare e installare la patch 15.0.1 per l'hardware. Come di consueto, il team della Grande N ha accompagnato il lancio dell'update con la condivisione di alcuni dettagli sui contenuti principali della stessa.

In particolare, il nuovo aggiornamento di sistema di Nintendo Switch provvede a risolvere alcune problematiche. Tra queste, spicca la risoluzione dell'Error Code: 2181-1000, legato all'avvio di un DLC da una Nintendo Switch non registrata come console principale dell'account. In aggiunta, Nintendo è intervenuta su di un bug che impediva di scattare screenshot nel corso di alcune sequenze in-game. Infine, l'update 15.0.1 per Nintendo Switch provvede a migliorare la stabilità dell'esperienza utente offerta dall'hardware giapponese.



La nuova patch di sistema prepara la console alla futura pubblicazione dei tantissimi giochi per Nintendo Switch in arrivo tra 2022 e 2023. Dopo il recente esordio di Bayonetta 3, la piattaforma si prepara infatti ad accogliere Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, ma anche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Pikmin 4.