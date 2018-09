Nintendo Switch: l'aggiornamento firmware 6.0.0 arriva il 19 settembre

L'aggiornamento firmware 6.0.0 per Nintendo Switch sarà disponibile in Europa a partire dalle 02:00 del 19 settembre, dopo il lancio dell'update è prevista anche una manutenzione del Nintendo eShop che inizierà alle 05:00 del mattino, ora italiana.

Si tratta di operazioni necessarie per preparare il terreno in vista del lancio di Nintendo Switch Online, il servizio online a pagamento della casa di Kyoto che farà il suo debutto proprio il 19 settembre. Per diventare membri di Switch Online sarà necessario aggiornare la console con il firmware 6.0.0, solo così sarà possibile scaricare il ticket di prova (7 giorni gratis) dall'eShop e decidere in seguito se mantenere o meno attivo il proprio abbonamento.

La compagnia svelerà altri dettagli su Nintendo Switch Online durante il Direct previsto per venerdì 14 settembre a mezzanotte, in questa occasione inoltre ne sapremo di più sui giochi Switch e 3DS in arrivo nei prossimi mesi.