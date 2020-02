Nintendo Switch: allarme Coronavirus, problemi di scorte anche in Europa e Stati Uniti?

Bloomberg riporta alcuni dettagli riguardo un possibile rallentamento nella produzione di Nintendo Switch in Cina a causa dell'allarme globale Coronavirus. Il celebre sito di analisi finanziaria si aspetta un prossimo stop con problemi di scorte anche in Europa e Nord America.

Nintendo of Japan aveva comunicato nelle scorse settimane un ritardo nella produzione di Switch e Ring Fit Adventure in Giappone, mentre per quanto riguarda i mercati globali apparentemente non sussistevano particolari problematiche. La situazione però è cambiata e Bloomberg afferma come molte fabbriche cinesi abbiano mandato a casa centinaia di dipendenti per salvaguardare la loro salute, l'emergenza Coronavirus sembra aver avuto ripercussioni anche sulle linee produttive in Vietnam.

Al momento Nintendo sembra avere unità sufficienti in magazzino per tutto l'inverno ed i rallentamenti riguarderebbero gli stock da consegnare a partire dal mese di aprile. Bloomberg ha interpellato diverse aziende sul territorio cinese, le quali hanno riferito di aver intenzione di riprendere a pieno regime le proprie attività entro poche settimane.

La testata ha recentemente pubblicato un report sull'aumento dei costi di PS5, sottolineando come il lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X non verrà compromesso dall'emergenza per il Coronavirus, Microsoft e Nintendo avrebbero infatti un piano B per avviare i lavori in altri paesi nel caso le aziende cinesi non riescano a fornire unità sufficienti per il debutto sul mercato in autunno.