Nintendo Switch: Among Us, Just Dance, Cuphead e tanti altri giochi in sconto per Natale

Sono partite le Offerte di Natale sui migliori giochi per Nintendo Switch, da oggi e fino alle 23:59 del 30 dicembre oltre 1.000 giochi sono in sconto sul Nintendo eShop, con una selezione che copre sia i grandi blockbuster che le produzioni indipendenti.

Qualche esempio? Tra i giochi per Nintendo Switch in vendita a prezzo scontato troviamo Just Dance 2022, Among Us, Overcooked! 2, The Outer Worlds, Final Fantasy VII, Sonic Mania, Mario + Rabbids Kingdom Battle, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Cuphead, Dragon Ball FighterZ, Rayman Legends Definitive Edition, Monopoly for Nintendo Switch, Trivial Pursuit Live!, The Jackbox Party Pack 7, Ni no Kuni Wrath of the White Witch, Resident Evil 4, FAST RMX, Borderlands Legendary Collection, BioShock Remastered, Little Nightmares II, Hot Wheels Unleashed, No More Heroes, Stick Fight The Game e Marvel's Guardians of the Galaxy Cloud Version.

In alcuni casi gli sconti raggiungono e superano l'80% sul prezzo di listino, si tratta dunque di una ottima occasione per fare scorta di nuovi giochi per Nintendo Switch ed ampliare la propria ludoteca in vista delle festività natalizie, ricordatevi che le offerte del Nintendo eShop scadono il 30 dicembre dunque potrete approfittarne anche nel caso Babbo Natale decida di regalarvi una console Nintendo Switch, Switch Lite o Switch PRO.