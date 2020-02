Nintendo Switch Animal Crossing Edition: in vendita in Giappone anche la scatola vuota

Nintendo ha presentato la scorsa settimana una Nintendo Switch personalizzata per Animal Crossing New Horizons. Questa Limited Edition arriverà a marzo in Europa, Nord America e Giappone, in quest'ultimo caso però sarà possibile acquistare separatamente i Joy-Con, la Dock e ... la confezione vuota!

Dock e Joy-Con saranno venduti singolarmente in Giappone secondo quanto riportato da alcune fonti, adesso scopriamo che lo store giapponese di Nintendo ha messo in listino anche la confezione "vuota" di Nintendo Switch Animal Crossing New Horizons Limited Edition, in vendita al prezzo di 550 yen, circa 4 euro al cambio attuale.

Si tratta come specificato chiaramente di un box totalmente vuoto, spedito piatto e quindi da "assemblare" con i vari scomparto di cartone ma del tutto privo di bustine di plastica e manualistica. Essendo in possesso della dock e dei Joy-Con a tema sarà dunque possibile ottenere il kit "Animal Crossing Switch Limited Edition" senza dover ricomprare la console nel caso si sia già in possesso di quest'ultima.

Dubitiamo che un simile prodotto possa essere venduto anche in Europa, mentre in Giappone si tratta di una pratica piuttosto popolare e molto diffusa, adottata in passato alcune volte anche da Sony per le confezioni di PlayStation 4 a tiratura limitata.