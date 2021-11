Sconto Nintendo Switch con Animal Crossing: la nuova offerta di Gamelife

Gamelife inaugura il mese di novembre con una nuova promozione su Nintendo Switch, offerta che vi permetterà di acquistare la console ibrida insieme ad Animal Crossing New Horizons a prezzo ridotto.

Nintendo Switch con Animal Crossing New Horizons costa 339 euro invece di 360 euro, offerta valida per la colorazione Grigio o Blu/Rosso Neon, a seconda della disponibilità online e nei punti vendita. Una bella occasione per acquistare la console Nintendo insieme al gioco più venduto per Switch, che a breve si aggiornerà con l'update 2.0 e con il nuovo DLC Happy Home Paradise, disponibile dal 5 novembre.

A novembre Gamelife festeggia anche i Super Mario Days con sconti sui migliori giochi della mascotte Nintendo: Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Mario Golf Super Rush e Super Mario 3D World + Bowser's Fury costano 49 euro l'uno invece di 61 euro.

Ricordatevi di consultare anche il volantino spendimeno di Gamelife di novembre per altre occasioni di risparmio su console, videogiochi, accessori, gadget, merchandising, LEGO, Funko Pop! giochi da tavolo, giochi di carte e tanti altri prodotti. Inoltre a novembre da Gamelife arrivano i fumetti dei migliori editori come J-Pop, Star Comics e Panini Comics per integrare l'offerta con comics e manga tra i più letti ed amati dal pubblico italiano.