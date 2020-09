Nintendo Switch e gli anniversari: dopo Super Mario, toccherà a The Legend of Zelda?

Nella giornata del 21 febbraio del 2021 cadrà il 35° anniversario dal lancio di The Legend of Zelda su NES. Alla luce del reveal di Super Mario 3D All-Stars e di tanti altri progetti dedicati all'idraulico baffuto, tornano alla ribalta i rumor sull'annuncio di un'inziativa analoga dedicata all'epopea di Link.

A ricordare questo importante appuntamento sono i frequentatori di ResetEra: gli utenti della community del forum videoludico stanno infatti convergendo sul post di un fan che, giustamente, sottolinea la centralità di Zelda tra le IP di Nintendo e, quindi, la necessità per l'azienda nipponica di intraprendere delle iniziative simili a quella appena annunciata con protagonista Super Mario.

L'utente di ResetEra conosciuto come Criteriondog prova così a passare velocemente in rassegna l'intera serie di The Legend of Zelda per capire quali titoli potrebbero riapprodare su Nintendo Switch in una forma aggiornata, sia tramite una "semplice" remaster con un aumento della risoluzione o, come avvenuto con Zelda Link's Awakening, con un remake vero e proprio.

A detta dell'autore del forum, la ciclica riproposizione degli episodi di Zelda sulle piattaforme Nintendo rende difficile ogni ipotesi legata ai giochi che potrebbero fare il loro ritorno su Switch: molti capitoli del kolossal action adventure ideato da Shigeru Miyamoto, infatti, hanno già ricevuto delle remaster (come Zelda Wind Waker) o sono stati riproposti su Nintendo Switch Online (come, appunto, i primi due giochi per NES e A Link to the Past per SNES).

E voi, quali capolavori di questa serie vorreste rivedere su Nintendo Switch per l'anniversario di The Legend of Zelda? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a rivivere le emozioni della saga di Link con questo speciale su The Legend of Zelda 25th Anniversary Symphony.