Nintendo Switch: l'Anno in Rassegna mostra i titoli più giocati nel 2023

Dopo l'Xbox Year in Review e le Statistiche PlayStation 2023, anche Nintendo partecipa al valzer dei wrap-up con l'Anno in Rassegna, un portale che consente agli utenti Switch di riassumere il proprio 2023 videoludico con le statistiche sui titoli più giocati nel corso dell'anno che sta per concludersi.

Una volta provveduto ad accedere al sito ufficiale di Nintendo con le credenziali del proprio account, la pagina dell'Anno in Rassegna 2023 su Switch offre ai possessori della console ibrida l'opportunità di rivivere idealmente le emozioni dei videogiochi fruiti in questi ultimi dodici mesi attraverso una serie di schermate interattive piene di dati e informazioni.

Entrando nel merito dei dati mostrati, l'Anno in Rassegna di Nintendo parte dal primo gioco eseguito su Switch nel 2023 per poi mettere in evidenza i gusti e le passioni dei singoli utenti della community con il riassunto dei giochi più fruiti e con le statistiche sul numero totale di ore trascorse nel multiverso interattivo dei giochi Switch e sui generi preferiti.

Non mancano poi i riferimenti al totale delle ore di gioco mensili degli utenti Switch e la sezione interamente dedicata alla condivisione sui social delle informazioni della propria scheda personalizzata dell'Anno in Rassegna 2023 su Switch. Rimanendo in orbita nintendiana, sapevate che dalla Stazione Roma Termini è partito il primo treno a tema Zelda Tears of the Kingdom?