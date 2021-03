Nintendo Switch: sarà un anno da record secondo Bloomberg

Un nuovo anno fiscale sta per iniziare e secondo l'analista e giornalista Takashi Mochizuki Nintendo sarà una grande protagonista dei prossimi dodici mesi dell'industria videoludica, con la compagnia che vorrebbe sfruttare la grande popolarità di Switch per migliorare i risultati ottenuti fino ad oggi.

Nintendo inizierà l'anno fiscale (al via il primo aprile in Giappone) con un titolo molto forte come Monster Hunter Rise, gioco che ha tutte le carte in regola per diventare un campione di vendite a lungo termine. Nei mesi successivi arriveranno anche giochi come Mario Golf Super Rush, The Legend of Zelda Skyward Sword HD e Miitopia mentre c'è ancora incertezza per la seconda parte dell'anno.

Stando al report pubblicato da Mochizuki su Bloomberg sarà proprio in vista delle festività natalizie che Nintendo sparirà le cartucce migliori con il lancio di giochi dal grande richiamo e il debutto del tanto rumoreggiato Nintendo Switch PRO. Nelle scorse settimane si è parlato dell'arrivo di Mario Kart 9 a fine anno come gioco di lancio della nuova Switch con schermo OLED da 7 pollici, la casa di Kyoto non ha però confermato nulla in merito. A novembre usciranno anche i remake di Pokemon Diamante e Perla, due titoli che sicuramente saranno tra i best seller del Natale.

L'obiettivo di Nintendo sembra essere quello di arrivare a vendere 250 milioni di giochi durante il prossimo anno fiscale (dal primo aprile 2021 al 31 marzo 2022) superando così i 205 milioni previsti per l'anno in corso.