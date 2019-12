Nintendo Switch, annunci ai Game Awards? Nintendo America invita a seguire lo show!

Siamo ormai alla vigilia della serata che ospiterà l'edizione 2019 dei The Game Awards e la curiosità della community videoludica in merito ai possibili annunci è ormai alle stelle.

A scatenare la fantasia dei fan Nintendo è da poco intervenuto un breve cinguettio apparso sull'account Twitter ufficiale di Nintendo America. Il Tweet, che trovate in calce a questa news, invita infatti il pubblico a non perdersi l'evento losangelino organizzato e condotto da Geoff Keighley, ricordando che l'appuntamento è fissato per la notte tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre. In particolare, rammentiamo che i The Game Awards prenderanno il via alle ore 02:30 del fuso orario italiano. Il promemoria pubblicato da Nintendo ha incuriosito i videogiocatori attivi sui social, che lo hanno interpretato come un possibile indizio sulla presenza nel programma dell'evento di annunci targati Casa di Kyoto.

Nel corso delle ultime settimane, diversi rumor hanno avuto per protagonista l'identità del misterioso prossimo lottatore DLC in arrivo in Super Smash Bros Ultimate. Hanno inoltre trovato diffusione voci di corridoio legate a possibili riedizioni di capitoli di Metroid. Vedremo qualche annuncio Nintendo all'evento? Per scoprirlo non resta che attendere ancora qualche tempo! Quel che per ora è certo, è che Reggie Fils-Aimé sarà ai The Game Awards 2019.