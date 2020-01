Nintendo Switch: annunciata la Clip mobile per agganciare la console al Pro Controller

La redazione di Nintendo Everything ci informa dell'annuncio, da parte di un'azienda giapponese, di un accessorio per Nintendo Switch che consente ai possessori della console ibrida della casa di Kyoto di "agganciarla" al Pro Controller attraverso una Clip.

La soluzione escogitata dai produttori nipponici di Columbus Circle si ispira (tra gli altri) alla Clip di Microsoft per Project xCloud e permette a coloro che desiderano giocare "in mobilità" alla propria console Nintendo preferita di sfruttare il proprio Pro Controller fissando sul pad lo schermo della versione base di Switch.

Come possiamo scoprire attraverso la pagina per i preordini aperta per l'occasione sul negozio giapponese di Amazon, la Clip di Columbus Circle sembra adattarsi perfettamente anche al design di Nintendo Switch Lite, agganciandosi alla scocca in maniera tale da non bloccare alcuna parte dello schermo o sovrapporsi ai tasti della console.

La Clip di Nintendo Switch e Switch Lite è attualmente in preorder su Amazon Japan al prezzo di 1.738 yen, corrispondenti al tasso di cambio attuale a 14,35 euro: naturalmente, vi terremo aggiornati sull'eventuale disponibilità di questo accessorio in Europa. Nel frattempo, eccovi un'infografica sui principali giochi in uscita su Switch nel 2020.