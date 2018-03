Nintendo Switch: annunciata una penna da disegno per il Giappone

Il produttore di perifericheha annunciato un nuovo accessorio per Nintendo Switch. Stiamo parlando di unapensata per disegnare sul touchscreen dell'unità mobile della console, in arrivo in Giappone il prossimo 20 aprile.

La nuova stylus pen in arrivo per Nintendo Switch avrà le seguenti caratteristiche:

Prodotta da GameTech

Pensata per gli illustratori e per chi si diverte a disegnare gli sketch su Splatoon 2

Fornita con un disco di gomma trasparente attaccato all'estremità della penna, per consentire un disegno rapido e confortevole

La punta della penna può essere sostituita in qualsiasi momento

Impugnatura in gomma per garantire un grip maggiore

Compatibile anche con gli smartphone

La penna non funzionerà su Nintendo 3DS o Wii U

Ricordiamo che la periferica sarà disponibile in Giappone a partire dal prossimo 20 aprile al prezzo di 1.382 yen (poco più di 10 euro). Nessuna conferma, almeno al momento, riguardo al possibile arrivo della penna in Occidente. Stesso discorso vale per i nuovi Joy-Con con croce direzionale annunciati da Hori pochi giorni fa.

Cosa ne pensate della stylus pen di GameTech? All'inizio potrà essere sfruttata con Splatoon 2, ma non è da escludere che in futuro anche altri giochi possano consentirne diverse applicazioni interessanti.