Nintendo Switch: annunciati nuovi accessori a tema Pokemon

Hori ha annunciato l'arrivo di numerosi accessori per Nintendo Switch a tema Pokemon, disponibili da oggi in preordine negli Stati Uniti e da novembre in vendita in tutti i principali negozi anche in Europa.

Tra i numerosi prodotti troviamo dei Joy-Con alternativi denominati Split Pad Pro in versione Pikachu & Eevee e Black & Gold proposti al prezzo di 59.99 dollari, un controller Mini al prezzo di 24.99 dollari, un D-Pad di ricambio ancora più preciso (49.99 dollari), un Pro Controller e una custodia disponibile in due diverse varianti, oltre a uno stand e una custodia rigida per Nintendo Switch Lite.

In calce alla notizia trovate le immagini degli accessori, Hori ha confermato che la distribuzione inizierà a novembre anche in Europa su Amazon e presso tutti i principali rivenditori, i giocatori americani possono iniziare a prenotare i prodotti già da oggi. Tutte le periferiche sono realizzate su licenza ufficiale Nintendo ad eccezione degli Split Pad Pro, da qui il cambio di nome in quanto il termine Joy-Con è depositato e utilizzabile solamente dalla casa di Kyoto o da produttori di device su licenza.