Nintendo Switch: annunciato il bundle dedicato a Fortnite!

Nintendo ha annunciato che dal 5 ottobre sarà disponibile nei negozi il nuovo bundle Switch dedicato a Fortnite, denominato Double Helix Bundle e in vendita al prezzo di 329.99 euro, lo stesso prezzo della versione standard.

Nintendo Switch Fortnite Double Helix Bundle include la console, 1.000 V-Buck (la moneta virtuale di Fortnite) e il DLC Double Helix che include una skin, deltaplano, armi e altri accessori da utilizzare nel gioco. Da segnalare come la console presente nel pacchetto non includa personalizzazioni di alcun tipo, se non i classici Joy-Con Rosso e Blu Neon.

Il bundle Nintendo Switch dedicato a Fortnite arriverà in Europa come detto il 5 ottobre, i preordini apriranno presto presso i principali rivenditori fisici e online. Il 16 novembre usciranno invece i nuovi bundle speciali per Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee con console personalizzata.