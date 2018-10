Nintendo Switch: annunciato il bundle Diablo 3 con console e custodia personalizzata

C’è letteralmente il diavolo all’interno del nuovo bundle Nintendo Switch dedicato a Diablo III Eternal Collection, in lancio in tutta Europa il 2 Novembre: i dettagli su questo ricco pacchetto.

Nel diabolico pacchetto è inclusa una console Nintendo Switch e la sua base, personalizzate entrambe con artwork dedicati a Diablo III, un codice download del gioco e una custodia a tema. Diablo III Eternal Collection contiene il gioco classico completo, così come tutti i suoi contenuti di espansione: Ascesa del Negromante e Reaper of Souls. Inoltre, i fan che giocano alla versione Nintendo Switch riceveranno oggetti di gioco disponibili solo sulla console Nintendo. Questi bonus in-game includono una varietà di elementi tratti dalla serie The Legend of Zelda, tra cui un esclusivo set di trasmogrificazione che permetterà ai personaggi di indossare la celebre armatura di Ganondorf, un Coccò da compagnia e una Cornice a forma di Triforza.

In Diablo III Eternal Collection, i giocatori scelgono tra una delle sette classi di personaggi, tra cui Barbaro, Crociato, Cacciatore di demoni, Monaco, Negromante, Sciamano e Mago, per intraprendere un'avventura buia e memorabile, distruggere i demoni e recuperare il bottino. Il gioco, acclamato dalla critica per il suo stile e gameplay, è perfetto per giocare in modalità TV o in viaggio grazie alla funzione portatile di Nintendo Switch.