Nintendo Switch: annunciato un bundle senza dock per il Giappone

Nintendo of Japan ha annunciato il bundle "Switch 2nd Unit Set" che permetterà ai giocatori di acquistare una console Switch senza dock ad un prezzo più basso rispetto alla confezione standard, un pacchetto dedicato a coloro che usano la piattaforma unicamente come console portatile.

Il bundle include una console Switch, due Joy-Con e Straps, tutto al prezzo di 24.980 yen (circa 192 euro al cambio attuale), con un risparmio di 5.000 yen rispetto alla versione tradizionale con dock inclusa.

Nintendo Switch 2nd Unit Set è ora disponibile per l'acquisto sul Nintendo Store giapponese, tramite il quale sarà possibile anche personalizzare i colori dei Joy-Con e degli Straps, scegliendo tra varie colorazioni come rosso, giallo, verde, azzurro, rosa, arancione, nero e grigio antracite. Nessuna conferma al momento riguardo il possibile arrivo di questo pacchetto in Occidente.