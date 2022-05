Nintendo Switch: annunciato il nuovo Indie World, data e orario dell'evento

Esattamente come avevano predetto le indiscrezioni diffuse da Emiliy Rodgers nei giorni scorsi, Nintendo ha ufficialmente annunciato il nuovo appuntamento con Indie World, il format che la casa di Kyoto dedica esclusivamente ai titoli indie in arrivo su Switch.

Come viene confermato nel cinguettio che vi abbiamo riportato più in basso, il nuovo Indie World di Nintendo si terrà nella giornata di domani, mercoledì 11 maggio a partire dalle ore 16:00 italiane. L'evento dovrebbe ospitare sia nuovi annunci che aggiornamenti su titoli già noti, ed in totale potete aspettarvi 20 minuti di contenuti. Come di consueto non mancheremo all'appuntamento, e lo seguiremo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it. Il consiglio è quindi quello di sintonizzarvi per non perdervi tutte le sorprese di Nintendo per gli appassionati di indie game.

Al momento la grande N non si è sbottonata sui suoi annunci e sui contenuti che troveranno spazio durante lo showcase. Inutile dire che, per l'ennesima volta, i fan vorrebbero grande protagonista Hollow Knight Silksong, il metroidvania di Team Cherry ormai assente dalle scene da un bel po' di tempo. Nonostante sia stato accostato a numerosi eventi passati, il gioco è rimasto nell'ombra per svariati mesi: che sia questa l'occasione giusta per tornare sotto i riflettori?