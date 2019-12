Nintendo Switch: annunciato il nuovo Indie World, il Direct dedicato ai giochi indie

Le alte sfere di Nintendo annunciano il nuovo Indie World, il Direct di dicembre incentrato sui prossimi videogiochi indipendenti destinati ad approdare su Nintendo Switch tra la fine di quest'anno e i primi mesi del 2020.

L'evento, proprio come avvenuto con il Nindies Showcase di marzo e con i Direct successivi, sarà trasmesso in diretta streaming sui canali YouTube ufficiali di Nintendo. La prossima presentazione Indie World partirà ufficialmente alle ore 19:00 italiane di domani, martedì 10 dicembre.

Nel corso dello streaming, della durata approssimativa di 20 minuti, saranno annunciati tanti videogiochi indie e avremo la possibilità di approfondire la conoscenza su alcuni tra i titoli già mostrati in questi mesi dalla casa di Kyoto. Uno di questi titoli, The Touryst, ha fatto letteralmente innamorare Digital Foundry, tanto da spingere il noto collettivo di "analisti videoludici" a considerarlo uno dei giochi Switch con la grafica migliore del 2019.

Come di consueto, vi invitiamo a seguire sulle pagine di Everyeye.it e sul nostro canale Twitch tutte le novità provenienti dall'Indie World nintendiano del 10 dicembre. Sempre nella giornata di domani assisteremo anche al PlayStation State of Play, l'evento in streaming organizzato da Sony per annunciare nuovi giochi e mostrare delle scene di gameplay inedite sui titoli più importanti in arrivo su PS4 nel 2020.