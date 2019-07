Nintendo Switch: annunciato il nuovo modello con autonomia migliorata!

Non solo Nintendo Switch Lite: la casa di Kyoto ha annunciato una revisione dell'attuale modello di Switch che verrà proposto in una versione con una maggior autonomia della batteria rispetto all'originale.

Il nuovo modello di Nintendo Switch sarà contraddistinto dalla sigla HAC-001(-01) e godrà dello stesso SoC di Switch Lite, capace di garantire un'autonomia compresa tra le 4.5 e le 9 ore (5.5 ore con The Legend of Zelda Breath of the Wild) contro le 2.5/6.5 ore del modello attuale.

Questa nuova versione di Nintendo Switch uscirà in Giappone a fine agosto e verrà commercializzata in Europa a inizio settembre, mentre non ci sono ancora conferme per il Nord America. Il prezzo non dovrebbe subire variazioni (329 euro) mentre il packaging sarà differente così da permettere ai consumatori di distinguere chiaramente il nuovo modello.



Nessun altra modifica è stata annunciata per questa revisione, che non dovrebbe quindi presentare altre differenze rispetto alla versione attualmente in commercio. Oggi Nintendo ha annunciato anche nuove colorazioni per i Joy-Con, disponibili da ottobre negli Stati Uniti mentre si attendono conferme per l'Europa.