Nintendo Switch: l'app di Twitch arriva su eShop, ecco tutti i dettagli

Dopo una lunga attesa da parte degli appassionati, il negozio digitale di Nintendo Switch accoglie finalmente l'applicazione ufficiale di Twitch, grazie alla quale poter immergersi nell'enorme offerta contenutistica della piattaforma di livestreaming direttamente dalla console ibrida della casa di Kyoto.

"Guarda gli streaming live di giochi, eSports e qualsiasi trasmissione IRL sul tuo Nintendo Switch!", recita la scheda aperta dalla Grande N per celebrare l'ingresso su eShop dell'app di Twitch e invitare tutti i possessori della console a servirsi di questo strumento per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità dei propri streamer e canali preferiti.

La pagina dell'applicazione Twitch su Switch (che a leggerla così sembra quasi uno scioglilingua) comprende anche un paio di immagini esplicative sul layout e offre degli importanti chiarimenti sulle lingue supportate, ossia Tedesco, Inglese, Spagnolo, Francese, Italiano, Giapponese, Coreano, Olandese, Portoghese, Russo e Cinese. Non manca ovviamente l'indicazione sullo spazio da riservare nella memoria della propria console, con dimensioni del download di 31 MB. Quanto al prezzo, lo store Nintendo conferma che si tratta di un'app gratuita.

In calce alla notizia trovate il link della pagina eShop con l'app di Twitch per Nintendo Switch. Fateci sapere con un commento se installerete l'app e, qualora l'aveste già fatto, quali sono i vostri giudizi nell'utilizzo dell'applicazione. Prima di scoprire che cosa ne pensate al riguardo, vi ricordiamo che Nintendo ha riassunto in tutti i giochi in uscita su Switch da Natale al 2022 con un'immagine.