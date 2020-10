Nintendo Switch: arrestati due hacker del Team Xecuter, uno di loro si chiama Bowser!

Sono anni che Nintendo combatte contro il Team Xecuter, organizzazione di pirati ed hacker che ha operato attivamente sul 3DS prima di volgere la sua attenzione a Switch. In queste ore è stato compiuto un nuovo importante passo nella lotta con l'arresto dei due leader del gruppo, Max Louarn e Gary Bowser... sì, proprio come il nemico di Mario!

Louarn, un francese di 48 anni residente ad Avignone, e Bowser, cinquantunenne di nazionalità canadese ma residente a Santo Domingo, sono indicate come le menti dell'intera organizzazione che crea strumenti per l'hacking e il cracking degli hardware da gaming. Sono diversi i loro hack che negli anni sono diventati celebri, tra cui un dispositivo USB chiamato SX Pro che permette di far girare giochi piratati su Nintendo Switch. Il Team Xecuter s'è fatto una brutta nomea anche nell'ambiente del modding e dell'emulazione: se da un lato queste community tendono a focalizzarsi sull'Open Source, il Team Xecuter lo ha sempre fatto a scopo di lucro. Nel loro curriculum si annoverano anche dispositivi di hacking per Nintendo 3DS e NES Classic.

Nintendo era a loro conoscenza da un bel pezzo, e lo scorso maggio la divisione americana ha intentato una causa presso il tribunale del Northern Ditrict of Ohio, negli Stati Uniti, con l'obiettivo principale di far chiudere tutti i rivenditori online che hanno in listino prodotti targati Team Xecuter. Il Dipartimento di Giustizia, però, è andato oltre, mettendo nel mirino i due leader: "Gli imputati sono presumibilmente i leader di un noto gruppo criminale internazionale che ha generato profitti in maniera illegale per anni, piratando le tecnologie delle compagnie degli Stati Uniti", ha riferito Brian C. Rabbitt, assistente del Procuratore Generale dopo gli arresti. I due rischiano fino a vent'anni di reclusione per frode e riciclaggio di denaro, e ulteriori cinque per accuse minori. La data del processo non è ancora stata comunicata.