Nintendo Switch, arriva il Black Friday: già annunciate le offerte per gli USA

In attesa di poter scoprire le migliori offerte gaming per il Black Friday 2022, il team di Nintendo si porta avanti, svelando con ampio anticipo le promozioni che saranno disponibili negli USA.

Le offerte per il Venerdì Nero della Grande N prenderanno il via in data domenica 20 novembre 2022, presso rivenditori selezionati e My Nintendo Store. Tra i protagonisti principali delle promozioni vi sarà un bundle a 299,99 dollari, che include:

Nintendo Switch con Joy-Con blue e rossi;

con Joy-Con blue e rossi; Una copia digitale di Mario Kart 8: Deluxe ;

; Tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online;

Sul fronte software, gli appassionati potranno acquistare a prezzo ridotto molte esclusive Nintendo, che negli USA godranno di uno sconto di 20 dollari rispetto al prezzo di listino. Nello specifico, i seguenti giochi Nintendo Switch saranno proposti a 39,99 dollari:

Mario Party Superstars ;

; The Legend of Zelda: Breath of the Wild ;

; Animal Crossing: New Horizons ;

; The Legend of Zelda: Link’s Awakening ;

; Fire Emblem Warriors: Three Hopes ;

; Bravely Default II;

WarioWare: Get it Together! ;

; Big Brain Academy: Brain vs. Brain;

I seguenti titoli Nintendo Switch potranno invece contare su di uno