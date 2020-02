Nintendo Switch: arriva la custodia impermeabile per giocare in piscina o sotto la doccia

Nel corso di questi anni abbiamo visto accessori di ogni genere per Nintendo Switch, dalle semplice custodie alle pellicole protettive per lo schermo, passando per stand, controller più o meno originali, battery pack e tanto altro ancora.... oggi vi parliamo però di qualcosa di inedito per il mondo console.

L'azienda Columbus Circle ha messo in commercio una custodia impermeabile denominata con poca originalità "Waterproof Case"... di cosa si tratta? Di una semplice busta di plastica con chiusura ermetica adatta a contenere Nintendo Switch o Switch Lite, esattamente come avviene con le relative controparti per smartphone e tablet.

La custodia è sigillata in ogni sua parte ed è in grado di riparare la console da schizzi d'acqua e immersioni, permettendo di giocare nella vasca da bagno, sotto la doccia, al mare o dove più vi aggrada. Certo l'ergonomia sembra davvero molto limitata e probabilmente usarla per giocare non è troppo comodo...

L'accessorio è in vendita sul web al prezzo di circa 8 euro, un'idea simpatica ma forse poco pratica, in ogni caso se l'acqua è la vostra seconda casa la Waterproof Case potrebbe fare al caso vostro.