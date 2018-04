Nintendo Switch: arriva la dock a forma di... Crash Bandicoot!

Come sappiamo, il mercato delle docking station per Nintendo Switch è decisamente variegato e presenta, oltre alla dock ufficiale, anche modelli di terze parti per tutti i gusti, nonchè numerosi pezzi custom. Ma questa è indubbiamente una delle dock più curiose tra quelle che ci sia capitato di vedere fino ad oggi...

Denominata "XL Crash Bandicoot Cable Guy", la dock non è altro che una action figure di Crash Bandicoot alta circa 30 centimetri con mani in posa per poter sostenere Switch, oppure in alternativa i controller di Xbox One e PlayStation 4 o ancora uno smartphone in posizione orizzontale.

Decisamente interessante, non trovate? Il lancio è fissato per il 10 giugno 2018 al prezzo di 39.95 dollari, se siete interessati potete effettuare il preordine di XL Crash Bandicoot Cable Guy su Amazon USA.