Nintendo Switch, arriva il nuovo Indie World: data, ora, durata e dettagli dell'evento

Come un fulmine a ciel sereno, è appena arrivato l'annuncio da parte di Nintendo del prossimo Indie World, ossia l'evento trasmesso in diretta streaming durante il quale si parlerà delle produzioni indipendenti che approderanno a breve su Switch.

Stando al post pubblicato sui canali social ufficiali, l'evento verrà trasmesso domani, martedì 14 novembre 2023, a partire dalle ore 18:00 del fuso orario italiano. L'Indie World avrà una durata di circa venti minuti e, come potete facilmente immaginare, non si parlerà delle esclusive più grosse di Nintendo Switch, che invece saranno protagoniste dei futuri Direct (di cui al momento non abbiamo alcuna informazione).

Purtroppo non sono state fornite indicazioni in merito ai prodotti che verranno mostrati nel corso dell'evento, ma c'è chi spera ancora nella ricomparsa di Hollow Knight Silksong, ormai sparito da un bel po' dai radar.

Per quello che riguarda invece le piattaforme sulle quali sarà possibile visualizzare l'Indie World, Nintendo ha confermato che la diretta streaming si terrà sui canali YouTube ufficiali.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti dettagli sul numero di Nintendo Switch vendute in tutto il mondo, il quale è così elevato che non manca molto al superamento del Nintendo DS.