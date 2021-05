Nintendo Switch: arriva Spy Alarm, l'app che trasforma la console in un sistema antifurto!

Le fucine digitali di Sabec continuano a sfornare applicazioni su eShop non strettamente legate ai videogiochi. Dopo la Calcolatrice da nove euro di Switch e l'app che simula lo Xilofono, il team di Sabec si appresta a lanciare un programma che promette di trasformare Switch in un moderno sistema antifurto.

L'app Spy Alarm, disponibile dal 27 maggio su eShop al prezzo di 9,99 dollari, sfrutta gli infrarossi dei Joy-Con per creare un perimetro di sicurezza all'interno della propria abitazione con un allarme che si attiva al passaggio di un malintenzionato.

Posizionando il Joy-Con davanti alla porta di casa, alla finestra o a qualsiasi ingresso che si desidera sorvegliare, l'applicazione genera sulla Switch connessa alla propria TV quattro diverse tipologie di allarme sonoro al passaggio di un intruso e tiene traccia delle volte in cui il segnale a infrarossi viene interrotto. Il sistema di sorveglianza ideato da Sabec integra anche uno slider per regolare l'intensità del segnale a infrarossi e, quindi, la sensibilità del sistema deputato a far scattare l'allarme.

Se invece siete alla ricerca di occasioni di risparmio sul negozio digitale di Switch, qui trovate una selezione con i migliori giochi in sconto su eShop sotto i 2 euro.