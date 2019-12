Nintendo Switch: arriva con un trailer il supporto al cross-save tra console e PC

Sorprendendo un po' tutti, Nintendo ha oggi pubblicato un nuovo filmato che annuncia l'arrivo del cross-save tra PC e Switch, funzionalità supportata al momento solo da alcuni titoli.

Ciò significa che se siete in possesso della copia di un gioco supportato sia sull'ibrida della Grande N che su PC potrete comodamente trasferire i vostri progressi tra una piattaforma e l'altra e decidere di volta in volta dove continuare a giocare. Si tratta di un meccanismo molto interessante e che al momento è supportato da pochissimi titoli, tra i quali figura anche Divinity: Original Sin 2, protagonista del filmato pubblicato sul canale YouTube di Nintendo.

Dal momento che a tale funzionalità è stato dedicato un intero trailer, non è da escludere che nei prossimi mesi aumenterà in maniera sensibile il quantitativo di titoli supportati. È molto probabile inoltre che sempre più sviluppatori decidano di inserire il cross-save a titoli già disponibili tramite la semplice pubblicazione di un aggiornamento gratuito, così da invogliare i giocatori ad acquistare una seconda copia del gioco per usufruire di questa opzione.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Nintendo Switch e l'Xbox Adaptive Controller sono tra i migliori dispositivi del decennio secondo il Time.