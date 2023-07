Su Nintendo Switch Online arrivano due grandi classici di The Legend of Zelda

Game Boy Nintendo Switch Online, disponibile per gli abbonati al Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, si arricchisce con due grandi classici: The Legend of Zelda Oracle of Ages e The Legend of Zelda Oracle of Seasons. E, secondo un insider, altre novità sono arrivo per Zelda a fine anno.

In The Legend of Zelda: Oracle of Ages, dovremo salvare la Terra di Labrynna dall'oscurità. Solo un valoroso eroe può ancora impedire a Veran, Strega delle ombre, di far precipitare il mondo in una notte perenne.

Si tratta, naturalmente, di Link, pronto a sguainare la spada e a sfruttare la sua capacità di manipolare il tempo. Gli effetti delle sue azioni avranno relazioni di causa ed effetto in ogni linea temporale.

Se ad esempio un fiume bloccherà il percorso di Link nel presente, questi potrà viaggiare nel passato e spostare una pietra per reindirizzare il corso dell'acqua. Se pianterà dei semi nel passato, troverà alberi e viti germogliati nel presente. Attraversare il passato sarà esattamente la chiave per salvaguardare il futuro.

In The Legend of Zelda: Oracle of Seasons, Link dovrà combattere per fermare la sete di potere del generale Onox nella travagliata terra di Holodrum, dove il ciclo armonioso della natura è stato interrotto.

Per evitare che la terra imputridisca, Link potrà cambiare le stagioni per superare gli ostacoli più sconcertanti! Ad esempio, se l'eroe scoverà una piccola pianta in fondo a una rupe, la stagione muterà in primavera. In alternativa, se si troverà di fronte a un profondo lago, potrà usare lo Scettro delle Stagioni per passare all'inverno e attraversarlo camminando sul ghiaccio.

Possiamo giocare a questi due grandi classici, che arrivano mentre Nintendo Switch è vicina a quota 30 milioni in Giappone, da soli e nell'ordine che preferiamo. Collegando i due giochi tramite il loro sistema di password potremo scoprire ulteriori segreti e alcuni personaggi e nemici cambieranno tra le due avventure.