Nintendo Switch: arrivano nuove colorazioni pastello per i Joy-Con

Nel corso delle ultime ore i canali social ufficiali della Grande N si sono aggiornati con l'annuncio di nuovi Joy-Con per Nintendo Switch, grazie ai quali il ventaglio di colorazioni disponibili aumenta ulteriormente.

Come già accaduto in passato, il colosso dell'industria videoludica ha annunciato quattro diverse colorazioni che però non saranno acquistabili singolarmente. Questo significa che sarà necessario acquistare una delle due coppie di Joy-Con per avere quello che più incontra i vostri gusti. Il primo bundle include il controller sinistro di colore Rosa Pastello e quello destro di colore Giallo Pastello. Nell'altro pacchetto, invece, si possono trovare il Joy-Con sinistro di colore Viola Pastello e quello destro di colore Verde Pastello.

Almeno per il momento, Nintendo non ha diffuso quali saranno i prezzi di queste periferiche, ma molto probabilmente avranno un costo identico a quello delle altre colorazioni. Per quello che riguarda invece il giorno di lancio, non occorrerà attendere molto: i set con i controller Rosa Pastello/Giallo Pastello e Viola Pastello/Verde Pastello saranno disponibili all'acquisto dal prossimo 30 giugno 2023.

In attesa che questi dispositivi raggiungano gli scaffali, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è arrivato un nuovo aggiornamento firmware per Nintendo Switch. Sapevate inoltre che Switch ha doppiato le vendite di PS5 grazie all'uscita di Zelda Tears of the Kingdom in Giappone?