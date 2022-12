Nintendo Switch, arrivano le Offerte di Natale: oltre 1500 giochi in sconto

Dopo avervi segnalato i più interessanti giochi per Nintendo Switch in sconto a dicembre, è tempo di prepararsi alle nuove Offerte di Natale annunciate dal colosso di Kyoto.

I vertici di Nintendo hanno infatti deciso di entrare nel clima festivo con l'annuncio delle Offerte di Natale. A partire dalle ore 15:00 della giornata di domani - giovedì 15 dicembre 2022 - lo store di Nintendo Switch proporrà un catalogo di oltre 1.500 giochi in sconto. Le promozioni coinvolgeranno produzioni di ogni genere videoludico, con riduzioni del prezzo di listino fino al 60%.

Tra i titoli protagonisti dell'iniziativa, troviamo anche produzioni molto recenti, come l'ottimo Mario + Rabbids: Sparks of Hope (trovate su Everyeye la nostra recensione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope) o Sonic Frontiers. Di seguito, vi riportiamo i primi dettagli su alcune delle promozioni che saranno attivate con le Offerte di Natale di Nintendo Switch:

Mario + Rabbids Sparks of Hope : scontato del 25%;

: scontato del 25%; Sonic Frontiers : scontato del 30%;

: scontato del 30%; It Takes Two : scontato del 25%;

: scontato del 25%; Just Dance 2023 Edition : scontato del 33%;

: scontato del 33%; Temtem : scontato del 20%;

: scontato del 20%; Bugsnax : scontato del 60%;

: scontato del 60%; Among Us : scontato del 30%;

: scontato del 30%; LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker : scontato del 50%;

: scontato del 50%; Unpacking : scontato del 30%;

: scontato del 30%; Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea: scontato dell'84%;

Le Offerte di Natale resteranno attive su Nintendo eShop per un periodo di tempo limitato, con scadenza in programma per le ore 15:00 di giovedì 29 dicembre 2022.