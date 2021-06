Nintendo Switch, arrivano i saldi E3 2021: annunciati sconti fino al 50%

In attesa di scoprire quali saranno gli annunci del Nintendo Direct E3 2021, il colosso di Kyoto preannuncia una nuova ondata di sconti in arrivo sullo store online di Nintendo Switch.

Dai canali ufficiali di Nintendo America si conferma infatti l'organizzazione di speciali Digital Deals per l'utenza attiva sulla console ibrida. Gli sconti presenteranno una ricca rassegna di promozioni, con sconti che si spingeranno sino al 50% del prezzo proposto su Nintendo eShop. Purtroppo, al momento non è stata ancora indicato l'elenco di quelle che saranno le produzioni coinvolte.



Sarà perciò necessario attendere sino all'attivazione degli sconti per apprendere i dettagli in merito. L'attesa ad ogni modo non sarà lunga: gli sconti E3 2021 di Nintendo diverranno operativi nel corso della giornata di martedì 15 giugno. L'appuntamento, nello specifico, è fissato per le ore 19:00 del fuso orario italiano. Quali promozioni sperate che possano essere attivate su Nintendo eShop?



Nel frattempo, non mancano rumor e indiscrezioni sui possibili annunci che arriveranno dal palco del Nintendo Direct E3 2021, tra un nuovo Donkey Kong, Mario Kart 9 e un nuovo Mario+Rabbids realizzato da Ubisoft e dal titolo Mario+Rabbids: Spark of Hope. Prosegue peraltro l'attesa per novità su Metroid Prime 4, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e Bayonetta 3.