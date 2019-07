Nintendo Switch: in arrivo il primo controller con jack per le cuffie

Uno degli aspetti più criticati del Pro Controller di Nintendo Switch è la totale assenza di un'uscita per le cuffie, funzionalità molto amata dai giocatori PlayStation 4 e Xbox One. A breve, però, grazie alla nuova periferica targata PDP sarà possibile usufruire di questa comodità anche sulla console ibrida della grande N.

Faceoff Deluxe+ Audio Controller, questo è il nome del pad in questione, potrà essere collegato a Swtich solo ed esclusivamente via cavo, il quale sarà lungo più di 3 metri. Oltre alla comoda porta per gestire l'audio attraverso il controller, questa periferica supporta anche numerose personalizzazioni. Gli utenti più smanettoni potranno infatti sostituire la scocca anteriore del pad, gli analogici e la croce direzionale per dare un tocco di classe al proprio controller o, più semplicemente, per utilizzare componenti più adatte ai propri generi preferiti. Va comunque precisato che titoli come Splatoon 2 continueranno a richiedere l'app Nintendo Switch Online per poter comunicare con gli altri giocatori, mentre titoli più recenti vi daranno la possibilità di scegliere se utilizzare l'app o collegare cuffie e microfono direttamente al pad.

Il prezzo del dispositivo è di circa 25 dollari e al momento è possibile acquistarlo solo in territorio americano.

Avete già letto la risposta ufficiale di Nintendo sul Joy Con drifting di Switch? Pare inoltre che Nintendo Switch sia stato il prodotto più ricercato dell'Amazon Prime Day.