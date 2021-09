Nintendo Switch: in arrivo un nuovo controller per superare il Joy-Con Drift?

In base agli ultimi documenti sottoposti da Nintendo alla Commissione Federale per le Comunicazioni degli Stati Uniti, la casa di Kyoto sarebbe in procinto di lanciare sul mercato un nuovo controller per Nintendo Switch.

Nella documentazione prodotta dall'azienda giapponese è allegato anche un fascicolo che descrive il funzionamento del nuovo controller e ne sottolinea la piena compatibilità con tutte le console della famiglia Switch grazie alla sua natura "wireless, con collegamento tramite Bluetooth".

Per espressa richiesta di Nintendo, ogni altro dettaglio inerente la tecnologia, la progettazione e il design del nuovo dispositivo sottoposto al giudizio della commissione federale USA è stato reso confidenziale e, di conseguenza, non può essere divulgato pubblicamente.

Nell'avanzare tale richiesta alla FCC statunitense, la casa di Kyoto ha chiesto che la documentazione in questione potesse rimanere riservata per almeno sei mesi: a rigor di logica, quindi, l'annuncio del nuovo controller potrebbe avvenire entro marzo 2022. Come facilmente prevedibile, la notizia del probabile arrivo sul mercato di un nuovo controller per console Switch sta alimentando la curiosità dei fan della casa di Super Mario e le discussioni legate all'auspicabile superamento del problema del Joy-Con Drifting.