Nintendo Switch: in arrivo un Direct a inizio ottobre? Molti dubbi sull'ultimo leak

Non bastasse la presunta immagine ingame di Elden Ring, in rete circola un leak che, se possibile, è ancora più improbabile sulla scaletta dei videogiochi per Switch che Nintendo dovrebbe svelare nel corso del non ancora annunciato Direct di ottobre.

Come avvenuto per gli ultimi rumor su Elden Ring, anche la sedicente "gola profonda" della casa di Kyoto ha voluto condividere questo leak dalle pagine del controverso forum di 4Chan. L'immagine che accompagna la sua anticipazione fissa per l'8 ottobre 2020 il prossimo Nintendo Direct e ne elenca persino i titoli che verranno mostrati durante l'evento digitale:

WarioWare Switch It Up - estate 2021

Pokemon Spada e Scudo: The Crown Tundra - 27 novembre

Super Mario 3D World + Bowsers Fury - 12 febbraio 2021

Kirby Power Rumble - disponibile subito dopo il Direct

Dragon Quest Anthology - 14 dicembre

Fall Guys: Ultimate Knockout - disponibile subito dopo il Direct

Nintendo Switch Online: giochi del Game Boy - disponibili dalla fine del Direct

Grand Theft Auto 3 - 4 novembre

Persona 5 Scramble - 8 gennaio 2021

Super Smash Bros. Ultimate Challenger Pack 7 con Crash Bandicoot - disponibile dalla fine del Direct

Super Mario 3D All-Stars: Mario Galaxy 2 DLC - 18 dicembre

The Legend of Zelda: Breath of Evil - teaser trailer - in uscita nel 2021

Mai come in questo caso, invitiamo chi ci segue a prendere questo leak con le dovute cautele e a considerarlo per ciò che è, ossia un probabile fake creato ad arte. Ad ogni modo, a prescindere dalla veridicità o meno di questo leak, il presidente di Nintendo Furukawa ha già confermato l'arrivo di molti giochi su Switch nel 2021 e negli anni successivi.