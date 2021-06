Nintendo Switch: arriva in Giappone il controller definitivo per simulatori di treni

In funzione della grande popolarità in Giappone della serie di simulazioni ferroviarie Densha de Go!, nella terra del Sol Levante sta per arrivare un controller a tema da utilizzare su Nintendo Switch nei videogiochi della saga e, presumibilmente, in altri titoli analoghi.

Sulle ali dell'entusiasmo dei fan per l'imminente commercializzazione di questa periferica, i giornalisti di Famitsu dedicano il loro ultimo speciale al nuovo Controller di Densha De Go! per illustrarne le caratteristiche e le diverse funzionalità.

Il controller di Densha De Go! ricrea i comandi principali della cabina di un macchinista, con dettagli che contribuiscono a rendere l'esperienza di gioco ancora più immersiva e, per quanto possibile, realistica, a cominciare dal layout di comandi. La periferica, infatti, riprende i comandi accessibili nella cabina dei treni Yamanote della linea ferroviaria di Tokyo.

Le leve che controllano il treno sono dentellate e presentano un sistema di blocco, con i pulsanti ricreati utilizzando degli ingranaggi per restituire un "feedback tattile e fisico" rapportabile a quello della vera cabina dei treni Yamanote.

Il nuovo controller Densha De Go! sarà disponibile dall'8 agosto in Giappone al prezzo di 14.850 yen, corrispondenti al tasso di cambio attuale a 112,26 euro. Per rimanere in tema: avete già visto il treno italiano di LEGO Super Mario e l'aereo giapponese di Pokemon con Pikachu?