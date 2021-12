Nintendo Switch: in arrivo nuovi giochi per Mega Drive e... Commodore 64!

Appassionati di retrogaming in possesso di Nintendo Switch, per voi ci sono due news molto interessanti, la prima riguarda una nuova ondata di giochi Mega Drive in arrivo per gli abbonati Switch Online mentre la seconda è legata alla pubblicazione di una serie di classici per C64. Ma andiamo con ordine.

Sono già disponibili per gli abbonati Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo cinque nuovi giochi per Mega Drive: Altered Beast, Dynamite Headdy, Sword of Vermilion, Thunder Force II e ToeJam & Earl, i quali si aggiungono ai titoli del catalogo come Golden Axe, Strider, Shining Force, Sonic The Hedgehog 2, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Streets of Rage, Shinobi 3, Ecco The Dolphin, Gunstar Heroes, Phantasy Star 4, Castlevania Bloodlines, Contra Hard Corps e Ristar.



La seconda notizia, come dicevamo, è legato invece al debutto dei giochi per C64 su Nintendo Switch, pubblicati dall'editore britannico Thalamus, storico editore di giochi per l'home computer Commodore come Snare, Delta, Armalyte, Hawkeye, Creatures, Heatseeker, Creatures II Torture Trouble e Summer Camp. Purtroppo non ci sono altri dettagli, il publisher si è limitato di aver ascoltato il pubblico e per questo nel 2022 pubblicherà giochi per C64 su Nintendo eShop, purtroppo altre informazioni non sono note e non ci resta che attendere per saperne di più.