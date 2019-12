Nintendo Switch: in arrivo un modello con hard disk interno da 64 GB?

Sulla scorta di un'indiscrezione legata al debutto di Nintendo Switch in Cina, i vertici del colosso videoludico di Kyoto sarebbero in procinto di annunciare, e commercializzare, una versione della console ibrida comprensiva di un hard disk interno da 64 GB.

Ad alimentare tali rumor è il curatore del canale Twitter di Chinese Nintendo che, sfogliando le pagine del sito di supporto di Switch inaugurato di recente da Tencent per accompagnare l'uscita della console in questo nuovo, sconfinato mercato asiatico, ha scoperto una schermata esplicativa che mostra un menù con 42,7 GB di spazio inutilizzato sul disco interno della piattaforma.

Come giustamente sottolineato dalla community di ResetEra, però, tale indicazione potrebbe essere riferita solo ed esclusivamente alla versione devkit di Nintendo Switch, che presenta appunto un hard disk da 64 GB per facilitare il lavoro degli sviluppatori.

L'eventuale lancio di un nuovo modello di Switch provvisto di un disco rigido interno di dimensioni più generose, oltretutto, avverrebbe solo nella fase finale della fruttuosa finestra commerciale delle festività natalizie, contraddicendo ogni regola di mercato che consiglia (per non dire "impone") ai produttori di console l'uscita di bundle e revisioni hardware nel periodo compreso tra metà settembre e inizio dicembre per cavalcare l'onda lunga del Black Friday e del Cyber Monday. Non a caso, quest'anno Nintendo è riuscita a vendere 830.000 Switch in una settimana nel solo mercato statunitense, stabilendo un record proprio in coincidenza del Black Friday.